Росіяни атакували Одесу, в місті загорілися резервуари з пальним і житловий будинок

Російські окупанти вночі у вівторок, 11 березня, атакували Одесу, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Унаслідок чергової російської атаки в місті загорілися резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками. Більше сотні рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що за попередньою інформацією жертв і постраждалих немає.