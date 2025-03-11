Події

09:35 11.03.2025

Росіяни атакували Одесу, в місті загорілися резервуари з пальним і житловий будинок

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Російські окупанти вночі у вівторок, 11 березня, атакували Одесу, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Унаслідок чергової російської атаки в місті загорілися резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками. Більше сотні рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що за попередньою інформацією жертв і постраждалих немає.

Теги: #одеса #дснс #обстріли

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