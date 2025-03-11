Одинадцять цивільних поранено внаслідок ворожих ударів в Херсонській області впродовж доби – Прокудін

Одинадцять мирних жителів дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів та авіаударів впродовж доби, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Телеграм.

"Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід, гараж та приватні автомобілі. Через російську агресію 11 людей дістали поранення", - написав Прокудін.