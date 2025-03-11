Команда переговорників від України готується до зустрічі з представниками США в Джидді

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація готується до переговорів з представниками Сполучених Штатів у Саудівській Аравії. Про це Єрмак написав у своєму телеграм-каналі.

"Команда на місці. Готуємось до роботи. Захист українських інтересів, чітке бачення завершення війни, будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами", - написав Єрмак.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у понеділок перебував у Джидді (Саудівська Аравія) з візитом, вночі він відлетів до України, частина української делегації залишилася на переговори з американською делегацією. Державний секретар США Марк Рубіо прибув до Саудівської Аравії з метою проведення переговорів США-Україна.