Посланець Трампа планує відвідати Москву – ЗМІ

Посланець президента Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує відвідати Москву для зустрічі з президентом Володимиром Путіним, повідомляє Bloomberg у понеділок.

"Посланець президента Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планує відвідати Москву для зустрічі з президентом Володимиром Путіним, повідомили люди, знайомі з цим питанням, оскільки адміністрація прагне забезпечити припинення вогню в українському конфлікті", - йдеться в повідомленні агенства.

За словами джерел, які побажали залишитися неназваними, його поїздка буде приурочена до зустрічей українських посадовців з державним секретарем Марко Рубіо та радником з національної безпеки Майком Волтцем у Саудівській Аравії.

У неділю Трамп заявив, що на США чекають "великі зустрічі" з Україною і Росією.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-10/trump-s-mideast-envoy-expected-to-meet-putin-in-new-moscow-visit