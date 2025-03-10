З початку доби Сили оборони відбили 126 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 126 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

“ З початку доби відбулося 126 бойових зіткнень, противник завдав 82 авіаційних удари, скинувши 119 КАБ, здійснив 1068 ударів дронами-камікадзе та 4597 обстрілів позицій наших військ”, - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку де було зупинено 21 спроба ворога прорвати нашу оборону.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21870