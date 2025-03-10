УКФ в партнерстві з 3 ОШБр запустили грантовий конкурс "Культурний штурм"

Український культурний фонд (УКФ) в партнерстві з Третьою окремою штурмовою бригадою Збройних сил України (3 ОШБр) запустили конкурс "Культурний штурм" у межах грантової програми "Культура під час війни".

"Ініціатива, спрямована на висвітлення мілітарної свідомості українців через культурно-мистецькі проєкти, стала одним із ключових кроків у межах підписаного меморандуму про співпрацю між УКФ та 3 ОШБр", - йдеться і повідомлені Фонду.

Відзначається, що відбір проєктів проходитиме у три етапи: спершу ідеї кандидатів оцінюватиме творча рада ЗСУ, після чого відібрані заявники пройдуть навчальні тренінги, а на фінальному етапі проєкти оцінюватимуть за методикою УКФ.

"Оскільки конкурс створений для військових і за їхньої участі, саме вони визначатимуть актуальні запити та пріоритети. До складу творчої ради увійдуть представники Третьої окремої штурмової бригади, Головного управління розвідки та армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Під час навчальних тренінгів військові розкажуть про реалії служби або ж – зовсім практичні речі, як-от допустимі межі гумору на військову тематику, що доречно висвітлювати в проєктах, а що ні. Зі свого боку УКФ детально роз’яснить процедуру подання заявок, допоможе уникнути типових помилок та підкаже, як найкраще оформити проєкт, щоб отримати фінансування", – додали в УКФ.

Повідомляється, що серед пріоритетів конкурсу: залучення військових до спільного творення проєктів, розвиток меморіальних та комеморативних практик, що зберігають пам’ять про ветеранів та ключові події війни.

Загальний бюджет конкурсу складає 5 млн грн, максимальна сума гранту – 400 тис. грн, а мінімальна – 200 тис. грн.

"Ідеї проєктів, присвячені мілітарній ідентичності, можна відобразити у форматі артоб'єктів, аудіозаписів синглів, виставок, відеоблогів, телепередач, вистав, подкастів, відеоісторій, муралів, VR/AR-інсталяцій та мистецьких акцій", - зазначили у Фонді.

Подача заявок триватиме до 7 квітня 2025 року.