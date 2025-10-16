Розвідники 3 ОШБр знищили російську ДРГ на Лиманському напрямку, не давши ворогу створити плацдарм для наступу на Оскіл

У Третьому армійському корпусі повідомили про знищення російської диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ) на Лиманському напрямку, не давши ворогу створити плацдарм для наступу на Оскіл.

"Під час спроби прориву у лісову місцевість до траси Ізюм-Словʼянськ ДРГ росіян ліквідували бійці Третього армійського корпусу. У результаті зачистки вдалося зберегти логістичні шляхи до переднього краю фронту", - йдеться у повідомленні.

У корпусі також опублікували кадри успішної операції розвідників Третьої штурмової бригади в районі н.п. Новоселівка з GoPro.