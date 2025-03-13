Події

10:56 13.03.2025

Росіянам вдалося перетнути річку Оскіл, Сили оборони намагаються відбити позиції – ОСУВ "Хортиця"

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Російським окупантам вдалося перекинути частину сил через річку Оскіл, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Росіяни скористалися можливістю перекинути частину засобів по льоду, і тепер завданням українців є вибивати їх звідти. Вони намагаються докидати знов по самій річці за допомогою малих плавзасобів, але це, звісно, трішечки не те щастя, яке в них було раніше до цього. Саме тому в них там зараз є певні сили, які вони намагаються використати, а українці, звісно, намагаються їх за річку повернути, і така ситуація", - пояснив Трегубов в ефірі національного телемарафону.

Теги: #оскіл #осув_хортиця #росіяни

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