28.08.2025

Словаччина відновила видачу росіянам туристичних віз

Словаччина знову почала видавати громадянам РФ візи для поїздок з метою туризму, випливає з інформації на сайті візового центру Словаччини в РФ.

"Консульство Словаччини в Росії приймає заяви на отримання віз для поїздок з метою туризму", - ідеться в повідомленні, яке розміщене в рухомому рядку на сайті центру.

Дату, з якої видачу віз відновлено, не називають.

Словаччина припинила видавати туристичні візи росіянам восени 2022 року одночасно з кількома іншими країнами Євросоюзу. Майже три роки візові центри приймали документи лише для поїздок родичів громадян країн ЄС і власників посвідки на проживання, медичних працівників, вахтовиків і працівників сільського господарства, міжнародних водіїв, дипломатів і висококваліфікованих фахівців.

