Події

13:28 11.03.2022

Готують евакуацію персоналу та підопічних Оскільського психоневрологічного інтернату - ОВА

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Оскільський психоневрологічний інтернат у Харківській області було обстріляно з РСЗВ "Град", повідомив директор департаменту соцзахисту населення ОВА Юрій Шпарага.

"Градом" по психоневрологічному інтернату... але це ще не все... будівлю атакував військовий літак. Пошкоджено будівлю, відсутнє тепло, електроенергія, вода, підопічні та обслуговуючий персонал живі. У стіні будівлі застряг боєприпас, одна із випущених ракет, яка не вибухнула", - написав Шпарага на своїй сторінці у Facebook.

Він повідомив, що зараз готують евакуацію підопічних та персоналу.

Як повідомлялося, внаслідок ворожого обстрілу с. Оскіл Ізюмського району Харківської області снаряд влучив у п'ятиповерховий корпус КУ "Оскільський психоневрологічний інтернат". На момент обстрілу всі 30 осіб персоналу закладу та 330 пацієнтів (переважно літні люди та інваліди) обстрілу перебували в укритті. Обійшлося без жертв.

Джерело: https://www.facebook.com/yury.shparaga1/posts/4795594447215072

Теги: #евакуація #харківщина #інтернат #оскіл
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