Інтерфакс-Україна
Події
18:50 15.08.2025

Дрон з ШІ, який знищує цілі за понад 50 км, презентувала 3 ОШБр

1 хв читати

Інженери Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) спільно з компанією Omnitech розробили безпілотний літальний апарат "Павук Допхіна", який здатний виконувати завдання на відстані понад 50 км завдяки використанню штучного інтелекту, та вже використовують його на полі бою.

"Ключова особливість – використання алгоритмів штучного інтелекту, які дозволяють апарату автономно фіксуватися на місцевості та забезпечувати безперебійний зв’язок для ударних БпЛА в глибокому тилу ворога. Це дає змогу українським підрозділам знищувати ЗРК, логістику та інші пріоритетні цілі там, де ворог не очікує атаки", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі 3 ОШБ в п'ятницю.

Повідомляється, що дрон було названо на честь полеглого побратима, і він вже працює на фронті, забезпечуючи перевагу Україні на полі бою.

"Розробка перевершує іноземні аналоги за низкою технічних характеристик. Її було кодифіковано для впровадження у війська за підтримки оборонного кластера Brave1", - розповіли в бригаді. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от BRAVE1 (@brave1ua)

 

Теги: #дрон #ші #3_ошбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:38 15.08.2025
На Сумщині внаслідок удару ворожого FPV-дрона постраждав цивільний

На Сумщині внаслідок удару ворожого FPV-дрона постраждав цивільний

10:46 02.08.2025
Автомобіль "Укрпошти" потрапив під ворожий удар у Сумському районі

Автомобіль "Укрпошти" потрапив під ворожий удар у Сумському районі

20:57 25.07.2025
Окупанти атакували дроном приватну автівку в Запорізькій області, загинули 2 мирних жителів

Окупанти атакували дроном приватну автівку в Запорізькій області, загинули 2 мирних жителів

21:25 22.07.2025
У Куп’янську внаслідок атаки ворожого fpv-дрону двоє постраждалих

У Куп’янську внаслідок атаки ворожого fpv-дрону двоє постраждалих

00:44 18.07.2025
Росіяни атакували дроном авто головного рабина Херсону - Асман

Росіяни атакували дроном авто головного рабина Херсону - Асман

19:24 15.07.2025
Міноборони України запускає програму стимуляції військових стартапів зі ШІ

Міноборони України запускає програму стимуляції військових стартапів зі ШІ

19:22 15.07.2025
Google інвестує $25 млрд у ЦОД і АІ-інфраструктуру США

Google інвестує $25 млрд у ЦОД і АІ-інфраструктуру США

16:27 10.07.2025
ЄС представив рекомендації щодо дотримання нового закону про ШІ

ЄС представив рекомендації щодо дотримання нового закону про ШІ

13:42 10.07.2025
xAI представила нову версію чат-бота Grok

xAI представила нову версію чат-бота Grok

15:59 07.07.2025
Більше 50% звернень до контакт-центру "Дії" закриває ШІ - Федоров

Більше 50% звернень до контакт-центру "Дії" закриває ШІ - Федоров

ВАЖЛИВЕ

Трамп про зустріч з Путіним: Думаю, що все пройде дуже добре, а якщо ні, я швидко повернуся додому

Російський намір щодо Добропілля був показати силу перед Аляскою, і фактично для окупанта це закінчується його знищенням - Зеленський

Зеленський доручив МЗС і ОП провести аудит роботи з партнерами в рамках оборонних коаліцій

Зеленський: Завтрашній день для всіх в Європі почнеться рано, готуємося до відповідних розмов

Зеленський: У день перемовин росіяни вбивають, і це багато про що говорить

ОСТАННЄ

Трамп про зустріч з Путіним: Думаю, що все пройде дуже добре, а якщо ні, я швидко повернуся додому

4,3 млрд грн сьогодні спрямовано бригадам, чиї батальйони діють на лінії бойового зіткнення – Шмигаль

Ексдержуповноважена АМКУ Артеменко з офісу реформ Кабміна стала заступницею глави Мінекономіки

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі підозру екснардепу Грановському у справі ОПЗ

Україна оцінюватиме результати зустрічі на Алясці за трьома критеріями, серед них негайне припинення вогню - Подоляк

Російський намір щодо Добропілля був показати силу перед Аляскою, і фактично для окупанта це закінчується його знищенням - Зеленський

Зеленський доручив МЗС і ОП провести аудит роботи з партнерами в рамках оборонних коаліцій

Зеленський: Завтрашній день для всіх в Європі почнеться рано, готуємося до відповідних розмов

Росіяни продовжують атакувати Дніпропетровщину, постраждало троє людей – ОВА

Зеленський: У день перемовин росіяни вбивають, і це багато про що говорить

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА