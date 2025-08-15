Дрон з ШІ, який знищує цілі за понад 50 км, презентувала 3 ОШБр

Інженери Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) спільно з компанією Omnitech розробили безпілотний літальний апарат "Павук Допхіна", який здатний виконувати завдання на відстані понад 50 км завдяки використанню штучного інтелекту, та вже використовують його на полі бою.

"Ключова особливість – використання алгоритмів штучного інтелекту, які дозволяють апарату автономно фіксуватися на місцевості та забезпечувати безперебійний зв’язок для ударних БпЛА в глибокому тилу ворога. Це дає змогу українським підрозділам знищувати ЗРК, логістику та інші пріоритетні цілі там, де ворог не очікує атаки", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі 3 ОШБ в п'ятницю.

Повідомляється, що дрон було названо на честь полеглого побратима, і він вже працює на фронті, забезпечуючи перевагу Україні на полі бою.

"Розробка перевершує іноземні аналоги за низкою технічних характеристик. Її було кодифіковано для впровадження у війська за підтримки оборонного кластера Brave1", - розповіли в бригаді.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от BRAVE1 (@brave1ua)