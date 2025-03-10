Окупанти вночі та вранці 23 рази обстріляли Сумщину

Уночі та вранці російські війська 23 рази обстріляли населені пункти Сумщини, повідомила Сумська ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 23 обстріи прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 39 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Есманьська громади", - сказано в повідомленні.

Есманьська: здійснено удар FPV-дрона (1 вибух), артилерійський обстріл (10 вибухів), скид ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Великописарівська: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Краснопільська: зафіксовано скид ВОГ з БпЛА (3 вибухи), удар FPV-дрона (3 вибухи).

Юнаківська: ворог атакував КАБами (11 вибухів), вдарив з РСЗВ (8 вибухів).

Путивльська громада: завдано удар FPV-дрона (1 вибух).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/34180