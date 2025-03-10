Події

05:39 10.03.2025

Росіяни обстріляли 12 громад Сумської області - ОВА

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Російські війська в неділю обстрілювали 12 громад Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 119 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 170 вибухів. Обстрілів зазнали Верхньосироватська, Миколаївська сільська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Середино-Будська, Свеська громади", - сказано в повідомленні.

Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (16 вибухів), артилерії (5 вибухів), FPV-дронами (14 вибухів), КАБами (2 вибухи).

Великописарівська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (9 вибухів), артилерійські обстріли (9 вибухів), мінометні обстріли (8 вибухів), удар FPV-дрона (1 вибух).

Миропільська громада: здійснено пуски КАБ (2 вибухи), артилерійський обстріл (2 вибухи), скид ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Есманьська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи), удари FPV-дронів (2 вибухи).

Глухівська громада: відбувся скид ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Краснопільська громада: завдано удари FPV-дронів (24 вибухи), мінометний обстріл (8 вибухів) та скид ВОГ з БпЛА (10 вибухів).

Миколаївська громада: був удар FPV-дрона (1 вибух). Пошкоджено приватний житловий будинок.

Хотінська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів), FPV-дроном (1 вибух), КАБом (1 вибух) та скинув ВОГ з БпЛА (8 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано скид ВОГ з БпЛА (3 вибухи), удари FPV-дронів (6 вибухів), артилерійський обстріл (5 вибухів).

Хутір-Михайлівська громада: завдано авіаудари НАР (6 вибухів).

Білопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (9 вибухів), удар FPV-дрона (1 вибух).

Свеська громада: завдано удар FPV-дрона (1 вибух).

Верхньосироватська громада: ворог здійснив удар БпЛА (1 вибух).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/34177

Теги: #сумська #обстріли

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