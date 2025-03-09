Події

21:59 09.03.2025

Пасажир потрапив під поїзд на ст. м. "Вирлиця", три станції "зеленої" лінії закриті на вхід

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На станції метро "Вирлиця" в Києві пасажир потрапив під поїзд, три станції сирецько-печерської лінії київського метрополітену закриті у неділю пізно ввечері на вхід, повідомила пресслужба київської міської держадміністрації (КМДА)

"Станції метро "Вирлиця", "Бориспільська" і "Червоний хутір" закриті на вхід для пасажирів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що рух поїздів "зеленої лінії" організовано між станціями "Сирець" і "Харківська".

У КП пояснили, що на станції "Вирлиця" пасажир потрапив під поїзд.

На місце прямують всі необхідні служби. Про відновлення роботи буде повідомлено додатково. 

Теги: #київ #метрополітен

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