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11:53 09.03.2025

Міністри оборони України та Литви обговорили постачання боєприпасів для української армії

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Міністри оборони України та Литви обговорили постачання боєприпасів для української армії

Міністр оборони України Рустем Умєров провів у Данії зустріч з міністром оборони Литви Довіле Шакалієне, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Головна увага – постачання необхідного озброєння та боєприпасів для українських військових. Литва послідовно підтримує нас у цій сфері, і ми визначили конкретні кроки для посилення забезпечення Сил оборони", - заявив Умєров за результатами зустрічі.

Сторони також обговорили співпрацю в оборонно-промисловому комплексі.

"Визначили подальші кроки для створення спільних виробництв, адже український бойовий досвід та технології здатні зміцнити обороноздатність наших країн", - розповів Умєров.

Він подякував Шакалієне та литовському народу за стійку підтримку України.

Теги: #умєров #міноборони #литва

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