Події

14:54 08.03.2025

У Польщі планують запровадити загальну обов'язкову військову підготовку

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У Польщі планують запровадити загальну обов'язкову військову підготовку
Фото: Сайт Президента України

Триває робота із запровадження загальної обов'язкової військової підготовки в Польщі, модель буде розроблено до кінця 2025 року, заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск.

«Ведеться робота з підготовки широкомасштабної військової підготовки для кожного дорослого чоловіка в Польщі. Жінок теж, але ми знаємо, що війна, як і раніше, залишається переважно чоловічою вотчиною», - сказав Туск, якого цитує агентство PAP.

«Ми маємо намір до кінця року розробити готову модель, щоб кожен дорослий чоловік у Польщі був навчений на випадок війни», - додав він.

Прем'єр пояснив, що йдеться про «інтенсивну підготовку, яка зробить тих, хто не служить в армії, повноправними і повноцінними солдатами під час конфлікту».

При цьому Туск підкреслив, що це не означає повернення до обов'язкової військової служби.

Теги: #польща #військова_підготовка #туск

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