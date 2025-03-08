Росія матиме змогу успішно атакувати держави-члени НАТО за 3-5 років – ISW

Росія може мати потенціал для проведення обмеженої кампанії проти однієї або кількох країн НАТО протягом трьох-п'яти років, зазначає "Інститут вивчення війни" (ISW) у звіті за 7 березня, посилаючись на висновки спецслужб Литви.

Служба державної безпеки Литви (VSD) і Другий департамент оперативних служб (AOTD) 6 березня опублікували розсекречену Оцінку національної загрози, в якій зазначається, що подальший розвиток військового потенціалу Росії може підштовхнути російське керівництво до застосування військової сили. За оцінками VSD та AOTD, дипломатичне вирішення війни в Україні є малоймовірним у короткостроковій перспективі, оскільки головна мета Росії - підкорити Україну - не змінилася. За оцінками ВРД і АОТД, Росія має достатню внутрішньополітичну підтримку, щоб продовжувати війну в Україні "роками"

"За оцінками литовських спецслужб, Росія може мати потенціал для проведення обмеженої кампанії проти однієї або кількох країн НАТО протягом трьох-п'яти років, і ця оцінка збігається з оцінками Інституту світової політики щодо зусиль Росії з реструктуризації і підготовки своїх збройних сил і суспільства до майбутнього конфлікту з НАТО в середньостроковій і довгостроковій перспективі", - зазначають аналітики ISW.

"Будь-які зусилля західних держав, спрямовані на послаблення санкційного тиску на російський режим, прискорять здатність Росії оптимізувати свою армію і ще більше підбадьорять російське керівництво, оскільки російська оборонно-промислова база (ОПБ) залишається обмеженою фінансовими механізмами в середньо- і довгостроковій перспективі", - підсумовують експерти.

Джерело: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-7-2025