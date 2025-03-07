Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 184 одиниці живої сили - Генштаб

Окупанти втратили 184 військовослужбовців і 25 одиниць техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 п’ятниці.

“Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 184 окупанти, 87 з них - безповоротно. Також знищено один БТР, шість автомобілів, сім антен управління БпЛА, три мотоцикли, міномет, два пункти управління БпЛА; також пошкоджено гармату, один окопний РЕБ, автомобіль та мотоцикл. ”, - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21767