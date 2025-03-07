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22:21 07.03.2025

В Асоціації Україна-ЄС сподіваються на розблокування першого переговорного кластера про вступ України до ЄС

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Київ. 7 березня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА- В парламентському комітеті Асоціації між Україною та Європейським Союзом мають надію на розблокування питання щодо відкриття першого переговорного кластера про вступ України до ЄС, яке заблокувала Угорщина, заявив голова європейської частини комітету Пекка Товері (Фінляндія).
«Я впевнений, що на рівні ЄС, на рівні держав-членів та на рівні Європейського парламенту будуть вжиті всі необхідні заходи для того, щоб забезпечити розблокування цього питання”, - сказав Товері на спільному брифінгу з головою української частини комітету Вадимом Галайчуком (фракція “Слуга народу”) після 16-го засідання комітету у п'ятницю у Києві.

В свою чергу Галайчук зазначив, що європейські партнери України знають, як вирішивати такі проблеми

“Тому я особисто не сумніваюся, що так і буде. І ми дійсно матимемо… прогрес у відкритті першого кластеру вже незабаром”, - відзначив народний депутат.

Товері зазначив, що абсолютна більшість депутатів Європарламенту, підтримує євроінтеграцію України.

“Ми переконані, що Україна стане членом Європейського Союзу, і не в надто далекому майбутньому, тому що ми знаємо, що це є життєво важливим для майбутнього України, для європейської безпеки. Україна буде інтегрована до Європи, спочатку через ЄС, а потім через НАТО чи будь-який інший механізм безпеки, який нам потрібно створити для того, щоб захистити майбутнє України, що є вкрай важливим”, підкреслив Товері.

Теги: #брифінг #рада #єс

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