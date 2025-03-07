Трамп хотів би обговорювати гарантії безпеки для України лише після припинення бойових дій

Президент США Дональд Трамп назвав надання гарантій безпеки для України легкою справою, але заявив, що хоче спочатку закінчити війну.

"Перш ніж я навіть подумаю про це, я хочу врегулювати війну, завершити її", - сказав Трамп на пресконференції у Білому домі у п’ятницю.

Він зазначив, що його пріоритети інші, ніж у Європи.

"Щодо питання про безпеку, то це найлегша частина. Найскладніше — це вирішити (питання завершення бойових дій – ІФ-У)", - додав Трамп.

Як повідомляє ВВС, Трамп зауважив, що з нетерпінням чекає на зустріч у Саудівській Аравії наступного тижня, додаючи, що він намагається допомогти Україні, але каже, що вони "мають взятися за справу, щоб виконати роботу".

Він додав, що Україна несе колосальне покарання, але не впевнений чи вірить що Україна хоче врегулювати ситуацію.

"Якщо вони не хочуть врегулювати конфлікт, ми йдемо", - сказав Трамп, додаючи, що він намагається "зупинити смерть".

Посилаючись на європейські зустрічі минулого тижня, Трамп попередив, що це може закінчитись "Третьою світовою війною", якщо не врегулювати конфлікт.