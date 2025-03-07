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16:33 07.03.2025

Правоохоронці затримали 8-х підпалювачів, які виконували замовлення РФ у різних регіонах України - СБУ

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Правоохоронці затримали 8-х підпалювачів, які виконували замовлення РФ у різних регіонах України - СБУ
Фото: https://t.me/SBUkr/14298

Служба безпеки та Національна поліція затримали 8-х підпалювачів, які на замовлення російських спецслужб палили об’єкти Укрзалізниці, військові авто та адмінбудівлі у трьох регіонах України.

"Фігурантами виявилися місцеві жителі, яких окупанти завербували через Телеграм-канали з пошуку "легких грошей", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

Так, у Харківській області затримано чотирьох неповнолітніх віком від 14 до 16 років, які діяли у складі двох груп.

"Перша – підпалила релейну шафу на залізниці та службовий мультівен ЗСУ, який проходив техогляд після виконання завдань на східному фронті. Інша група – вибила вікно у місцевій сільраді, облила підвіконня установи легкозаймистою сумішшю та підпалила її", - повідомляє СБУ.

На Одещині затримано ще трьох фігурантів. Ними виявились 39-річний рецидивіст-крадій та двоє його безробітних знайомих.

"Зловмисники підпали три релейні шафи на лінії залізничного сполучення і готувалися до наступного завдання – пустити "під укіс" ешелон ЗСУ", - зазначається у повідомленні.

У Вінницькій області затримано ще одного підпалювача енергообладнання, яке забезпечує безперебійний рух потягів Укрзалізниці. Щоб "заплутати сліди", фігурант пішки проходив десятки кілометрів.

За всіма викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 (закінчений замах на вчинення диверсії в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період); ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чужого майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Теги: #нацполіція #сбу #підпалювачі

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