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15:35 07.03.2025

МЗС: ми на зв’язку з італійськими партнерами щодо конкретики пропозиції Мелоні поширити на Україну дію статті 5 НАТО без надання членства

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МЗС: ми на зв’язку з італійськими партнерами щодо конкретики пропозиції Мелоні поширити на Україну дію статті 5 НАТО без надання членства
Фото: МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України вітають «як частину дискусії про надання Україні довгострокових безпекових гарантій» ідею італійської прем’єрки Джорджі Мелоні поширити на Україну дію статті 5 НАТО без надання повноправного членства в Альянсі.

Як заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, відповідаючи на питання агентства «Інтерфакс-Україна» стосовно української позиції на пропозицію Мелоні, Україна «вітає цю заяву як частину дискусії про надання Україні довгострокових безпекових гарантій і гарантування загалом безпеки та миру для України». Водночас він підкреслив важливість того, що ці дискусії «розширюються на різні елементи».

«Що стосується конкретно цієї пропозиції- Ми перебуваємо на зв’язку з італійськими партнерами для того , щоб з’ясувати конкретику цієї пропозиції. Станом на зараз вона пролунала як загальна ідея. Ми хочемо зрозуміти, що саме мається на увазі більш детально, більш конкретно під цією розмовою», - сказав речник на брифінгу в Києві в пʼятницю.

Речник наголосив, що Україна вважає, де-факто вже є частиною колективної безпеки євроатлантичного простору, і «занепокоєння і страхи стосовно інтеграції України в НАТО є і залишаються перебільшеними».

Раніше прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запропонувала поширити дію статті 5 Договору НАТО на Україну без надання їй членства у військовому альянсі, що, за її словами, стане "гарантією стабільної, довготривалої та ефективної безпеки".

Теги: #мелоні #тихий #мзс

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