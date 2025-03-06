Мелоні запропонувала застосувати до України 5 статтю НАТО без членства в Альянсі

Глава уряду Італії Джорджа Мелоні запропонувала поширити статтю 5 НАТО на Україну без надання країні членства у військовому альянсі, адже цей крок був би "гарантією стабільної, довгострокової, ефективної безпеки", повідомляє Financial Times.

"Поширення того ж охоплення, яке мають країни НАТО, на Україну, безумовно, було б набагато ефективнішим, хоч і відрізнялося б від членства в НАТО. Я думаю, що це була б стабільна, довгострокова, ефективна гарантія безпеки більше, ніж деякі з пропозицій, які я бачу", - сказала Мелоні.

На питання про те, в чому різниця між пропозицією Мелоні та наданням Україні повного членства в НАТО, представниця італійського уряду сказала, що цей крок гарантує, що положення про взаємну оборону буде активовано "також для захисту України... навіть на території за межами НАТО, незалежно від членства Києва".

Мелоні також виключила можливість спрямування італійських військ для забезпечення дотримання можливої ​​угоди про припинення вогню в Україні, додавши, що розгортання "європейських військ, французьких чи британських, є найбільш складним рішенням... Я, як і раніше, дуже спантеличена цією пропозицією".

Джерело: https://www.ft.com/content/0ede2e02-d0ac-4dea-90d2-05b122a8a886#post-ae26c042-7696-41a1-8348-bbe366c45208