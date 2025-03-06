Події

23:37 06.03.2025

Мелоні запропонувала застосувати до України 5 статтю НАТО без членства в Альянсі

1 хв читати

Глава уряду Італії Джорджа Мелоні запропонувала поширити статтю 5 НАТО на Україну без надання країні членства у військовому альянсі, адже цей крок був би "гарантією стабільної, довгострокової, ефективної безпеки", повідомляє Financial Times.

"Поширення того ж охоплення, яке мають країни НАТО, на Україну, безумовно, було б набагато ефективнішим, хоч і відрізнялося б від членства в НАТО. Я думаю, що це була б стабільна, довгострокова, ефективна гарантія безпеки більше, ніж деякі з пропозицій, які я бачу", - сказала Мелоні.

На питання про те, в чому різниця між пропозицією Мелоні та наданням Україні повного членства в НАТО, представниця італійського уряду сказала, що цей крок гарантує, що положення про взаємну оборону буде активовано "також для захисту України... навіть на території за межами НАТО, незалежно від членства Києва".

Мелоні також виключила можливість спрямування італійських військ для забезпечення дотримання можливої ​​угоди про припинення вогню в Україні, додавши, що розгортання "європейських військ, французьких чи британських, є найбільш складним рішенням... Я, як і раніше, дуже спантеличена цією пропозицією".

Джерело: https://www.ft.com/content/0ede2e02-d0ac-4dea-90d2-05b122a8a886#post-ae26c042-7696-41a1-8348-bbe366c45208

Теги: #нато_5стаття #мелоні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:44 04.03.2025
Мелоні: Ми не будемо відправляти італійських солдатів в Україну

Мелоні: Ми не будемо відправляти італійських солдатів в Україну

16:47 02.03.2025
Зеленський зустрівся з прем'єркою Італії задля спільного плану дій щодо закінчення війни

Зеленський зустрівся з прем'єркою Італії задля спільного плану дій щодо закінчення війни

15:52 02.03.2025
Мелоні: якщо Захід розділиться, це "зробить нас усіх слабшими"

Мелоні: якщо Захід розділиться, це "зробить нас усіх слабшими"

00:03 01.03.2025
Мелоні: потрібен негайний саміт між США, європейцями та союзниками

Мелоні: потрібен негайний саміт між США, європейцями та союзниками

17:59 19.02.2025
Папа римський перебуває в доброму гуморі - прем'єр Італії про відвідини понтифіка в клініці

Папа римський перебуває в доброму гуморі - прем'єр Італії про відвідини понтифіка в клініці

22:12 14.02.2025
Зеленський у розмові з Мелоні: важливо, щоб партнери України підтримували розвиток української армії до запрошення в НАТО

Зеленський у розмові з Мелоні: важливо, щоб партнери України підтримували розвиток української армії до запрошення в НАТО

20:50 09.01.2025
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії

08:50 05.01.2025
Прем'єрка Італії Мелоні зустрілася з Трампом

Прем'єрка Італії Мелоні зустрілася з Трампом

15:14 06.12.2024
Зеленський і Мелоні домовилися посилити координацію на рівні лідерів європейських держав

Зеленський і Мелоні домовилися посилити координацію на рівні лідерів європейських держав

02:00 11.10.2024
Мелоні: важливо залучати більше гравців для переконання Москви до переговорів

Мелоні: важливо залучати більше гравців для переконання Москви до переговорів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський 10 березня відвідає Саудівську Аравію, його команда залишиться там для роботи з делегацією США

Орбан заблокував висновки Європейської ради стосовно України

Американсько-українські переговори тривають і відбудуться в Саудівській Аравії - Віткофф

РФ має 220 бригад з бойовим досвідом, за 5 років їх буде 300, ми маємо відреагувати – Зеленський в Єврораді

Команди України та США відновили роботу, сподіваємося на змістовну зустріч наступного тижня – Зеленський

ОСТАННЄ

Ворог за добу втратив майже 300 військових на покровському напрямку – Генштаб

Ворог вдарив дронами по Одесі, пошкоджена енергетика та горять будинки – Кіпер

ОНОВЛЕНО: У ЄС вітають готовність держав активізуватися для постачання військової допомоги України – текст, доданий до висновків саміту

ЄС готовий сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України – доданий до висновків саміту текст

У ЄС вітають готовність держав активізуватися для постачання військової допомоги України – текст, доданий до висновків саміту

Зеленський і Рютте обговорили реальні кроки для наближення миру

Лідери ЄС про принципи мирних переговорів: ніяких переговорів про Україну без України, надійні гарантії безпеки та повага територіальної цілісності

У ЄС підтвердили принцип підтримки територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів – текст, доданий до висновків саміту ЄС

Зеленський про допомогу Норвегії: дуже вчасне й необхідне рішення

Зеленський обговорив з королем Бельгії участь країни в підготовці перших кроків до закінчення війни

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА