Україна не отримувала офіційних підтверджень з США щодо можливого скасування тимчасового правового статусу 240 тис українців - МЗС

Україні не надходило офіційної інформації щодо планів Адміністрації президента США Дональда Трампа скасувати тимчасовий правовий статус для близько 240 тисяч українців, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

«Я думаю, ми бачили заяву прессекретаря Білого дому стосовно того, що це рішення не впроваджується зараз.. Ми не отримували жодних офіційних підтверджень з боку США щодо такого рішення», - сказав речник на брифінгу в Києві в пʼятницю.

Раніше Reuters із посиланням на високопосадовця адміністрації Трампа і три джерела писало, що уже в квітні близько 240 тисяч українських біженців у США можуть позбавити відповідного правового статусу. У Білому домі пізніше назвали це "фейк ньюз", бо "наразі не було жодного рішення".