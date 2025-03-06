В США планують скасувати легальний статус 240 тис. українських біженців – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус близько 240 тис. українців, які втекли від війни з Росією, що потенційно поставить їх на шлях прискореної депортації, повідомляє агентство Reuters з посиланням на високопосадовців та три джерела, обізнані з цим питанням.

Як пише видання, це частина більш широких зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на позбавлення легального статусу понад 1,8 млн мігрантів, яким дозволено в'їзд до США в рамках тимчасових гуманітарних програм, започаткованих за часів адміністрації Джо Байдена.

Раніше повідомлялось, що у січні Служба громадянства та імміграції США повідомила про призупинення програми для українців, що втікають до США від війни, United for Ukraine у зв’язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року "Захист наших кордонів".