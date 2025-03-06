У Білому домі спростували інформацію про начебто скасування легального статусу 240 тис. біженців з України

Речниця Білого дому Керолайн Левітт (Karoline Leavitt) спростувала інформацію про скасування тимчасового правового статусу близько 240 тис. українців, яка раніше з’явилася у ЗМІ, і заявила, що відповідне рішення наразі не приймалося.

"Це ще одна фейкова новина від Reuters, заснована на анонімних джерелах, які не мають жодного уявлення про те, про що вони говорять. Правда: таке рішення наразі не прийнято", - написала Левітт у соцмережі Х у четвер.

Раніше у четвер відповідну інформацію повідомило Reuters з посиланням на високопосадовців та три джерела, обізнані з цим питанням. Як пише видання, це частина більш широких зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на позбавлення легального статусу понад 1,8 млн мігрантів, яким дозволено в'їзд до США в рамках тимчасових гуманітарних програм, започаткованих за часів адміністрації Джозефа Байдена.

Раніше повідомлялось, що у січні Служба громадянства та імміграції США повідомила про призупинення програми для українців, що втікають до США від війни, United for Ukraine у зв’язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року "Захист наших кордонів".