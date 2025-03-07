Велика Британія продовжить надавати розвідувальну інформацію Україні

Велика Британія продовжуватиме надавати розвідувальну інформацію Україні, хоча більш обмежені можливості Лондона та інших європейських країн ускладнять заміщення потоку, припиненого на початку цього тижня зі США, повідомляє The Guardian.

Як пише видання з посиланням на джерела, Великобританія також продовжить надавати свій аналіз первинних даних, хоча, відповідно до звичайної практики розвідки, вона не буде просто передавати інформацію США, отриману в рамках давно встановлених домовленостей про обмін між двома країнами.

"Вони не такі далекосяжні, як можливості США, не в тому ж масштабі і не можуть зайняти їх місце", - сказав колишній інсайдер з Уайтхолу. Але вони дозволять Україні підтримувати певний рівень раннього попередження про напад і певний рівень здатності наносити глибокі удари по Росії.

Розвідувальні дані, зібрані за допомогою супутників, наземних станцій, літаків-розвідників, таких як Rivet Joint, і навіть таємно розгорнутих наземних сил, накопичуються і передаються Україні разом з матеріалами з відкритих джерел, що дозволяє наносити глибокі ракетні і безпілотні удари по Росії.

Раніше повідомлялось, що США заборонили Великій Британії передавати Україні розвідувальні дані, отримані від США.

Заборона стосується таких організацій, як британське Головне розвідувальне управління (GCHQ), розвідувальні агентства та розвідувальні підрозділи Міністерства оборони.