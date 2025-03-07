На Курщині противник має успіхи – DeepState

В Курській області ворог має успіхи, армія РФ практично відрізала плацдарм Сил оборони від кордону з Україною, повідомляє у п'ятницю військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

"На Курщині противник має успіхи за рахунок застосування значного числа військовослужбовців збройних сил північнокорейської республіки", - йдеться у повідомленні DeepState у Телеграмі.

Раніше DeepState повідомляв, що росіяни взяли під вогневий контроль усю логістику ЗСУ на Курщині, а також прорвалися до села Новеньке у Сумській області, намагаються закріпитися.