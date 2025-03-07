Кількість постраждалих через ворожий ракетний удар по Харкову зросла до 7, пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури - Синєгубов

Фото: Харківська ОВА

Для удару по Харкову в п'ятницю, о 6:33, ЗС РФ використали ракету "Іскандер", повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок удару "Іскандер" пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Триває відновлення теплопостачання у 8 багатоквартирних будинках - це 670 абонентів. Виникло загоряння 5 автомобілів та 10 гаражів, було загоряння в квартирі будинку. Пошкоджено більше 30 будинків приватного сектору", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, кількість постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару продовжує збільшуватися. Станом на 8:35 відомо про 7 постраждалих, 2 з них шпиталізовані.