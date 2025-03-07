Події

08:20 07.03.2025

Уламки ворожої ракети пошкодили газопровід та приватні будинки на Полтавщині, є постраждалі – ОВА

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Уламки ворожої російської ракети пошкодили газопровід та приватні будинки у Миргородському районі на Полтавщині, є постраждалі, повідомила Полтавська ОВА.

"Вночі ворог атакував Полтавщину. У Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на приватний жилий будинок. На жаль, 2 людини травмовані, серед них дитина. Вони госпіталізовані та отримують необхідну допомогу", - сказано в повідомленні.

Також пошкоджено 2 приватних житлові будинки та побутовий газопровід. Кількість відключених абонентів встановлюється.

Джерело: https://t.me/poltavskaOVA/21410

Теги: #газопровід #полтавська #пошкодження

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