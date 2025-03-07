Події

03:41 07.03.2025

Росіяни обстріляли 10 громад Сумської області - ОВА

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Російські війська у четвер обстрілювали 10 громад Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 58 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 134 вибухи. Обстрілів зазнали Степанівська, Бездрицька, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Путивльська, Середино-Будська громади", - сказано в повідомленні.

Степанівська: вночі здійснено удар БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки є пошкодження на кладовищі.

Великописарівська: ворог бив з мінометів (17 вибухів), FPV-дронами (6 вибухів).

Хотінська: завдано удар FPV-дрона (1 вибух).

Миропільська: зафіксовано пуски КАБ (7 вибухів), обстріл з РСЗВ (30 вибухів).

Середино-Будська: здійснено удар FPV-дрона (1 вибух), скид ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Юнаківська: росіяни здійснили пуск КАБ (8 вибухів), удари FPV-дронів (4 вибухи), артилерійські обстріли (26 вибухів), мінометний обстріл (10 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (5 вибухів).

Білопільська: 3 міни скинув ворог на територію громади.

Краснопільська: завдано удари FPV-дронів (9 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи), скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи). Внаслідок ударів пошкоджено приватний житловий будинок.

Бездрицька: здійснено ракетний удар (1 вибух). У результаті влучання пошкоджено декілька дачних будинків.

Путивльська: росіяни атакували FPV-дроном (1 вибух).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/34123

Теги: #сумська #обстріли

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