Кошта про угорську вето на висновки щодо України: Угорщина самоізолювалася від консенсусу, але це не означає розкол

Президент Європейської ради Антоніу Кошта пояснює, що позиція Угорщини, яка заблокувала висновки Європейської ради стосовно України, є ізольованою та відрізняється від позицій 26 країн-членів Європейського союзу, але це не означає розкол.

Так пізнім вечором четверга він пояснив блокування прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном висновки спеціального засідання Європейської ради з питання підтримки України та оборони Європи.

"Ми всі хочемо миру, але різниця в тому, що 26 країн вважають, що шлях до миру лежить через підвищення обороноздатності України. Угорщина самоізолювалася від цього консенсусу. Ізольована країна не означає розкол. 26 об’єднані спільним бажанням продовжувати підтримувати Україну, як ми це робили з першого дня 24 лютого 2024 року, і ми продовжуватимемо об’єднані", - сказав Кошта.

Він наголосив, що всім відомо, що Угорщина має інший стратегічний підхід до України. "Ми поважаємо позицію Угорщини. Але це один з 27. І 26 – це більше, ніж один" - сказав Кошта.