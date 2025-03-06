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22:33 06.03.2025

Лідери ЄС про принципи мирних переговорів: ніяких переговорів про Україну без України, надійні гарантії безпеки та повага територіальної цілісності

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Лідери Європейського союзу назвали принципи, на яких можуть бути проведені майбутні переговори щодо миру в Україні: ніяких переговорів про Україну без України, ніяких переговорів про безпеку Європи без Європи, надійні гарантії безпеки та повага територіальної цілісності.

Про це йдеться у тексті, який рішуче підтриманий 26 державами-членами і доданий до висновків спеціального засідання Європейської ради, ухвалених лідерами Європейського союзу у четвер в Брюсселі. Текст не підтримав прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Лідери ЄС зазначили, що агресивна війна Росії проти України має ширші наслідки для європейської та міжнародної безпеки.

"З самого початку війни Європейський Союз та його держави-члени разом зі своїми партнерами та союзниками наголошували на необхідності покласти їй край шляхом встановлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру на основі принципів Статуту ООН та міжнародного права. Європейська Рада вітає всі зусилля, спрямовані на досягнення такого миру. З огляду на новий імпульс для переговорів, які повинні призвести до такого всеосяжного, справедливого та тривалого миру, Європейська Рада підкреслює важливість таких принципів: а) не може бути переговорів про Україну без України; б) не може бути жодних переговорів, які впливають на європейську безпеку, без участі Європи. Безпека України, Європи, трансатлантична та глобальна безпека взаємопов’язані; в) будь-яке перемир'я або припинення вогню може мати місце лише як частина процесу, що веде до всеосяжної мирної угоди; г) будь-яка така угода повинна супроводжуватися надійними та надійними гарантіями безпеки для України, які сприятимуть стримуванню майбутньої російської агресії; д) мир має поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться в документі.

Лідери ЄС знову наполягають, що мир може бути досягнутий через силу, що передбачає найсильнішу можливу для України позицію, з власним потужним військовим і оборонним потенціалом як важливим компонентом. "Це стосується до, під час і після переговорів про припинення війни. З цією метою Європейський Союз залишається відданим, у координації з партнерами-однодумцями та союзниками, надавати посилену політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу, а також посилювати тиск на Росію, зокрема шляхом подальших санкцій та посилення виконання існуючих заходів, щоб послабити її здатність продовжувати вести агресивну війну", - прописано у доданому до висновків тексті.

Теги: #переговори #позиція #єс

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