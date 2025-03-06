Події

20:09 06.03.2025

Зустріч делегацій України та США в Ер-Ріяді відбудеться в середу

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Зустріч делегацій України та США в Ер-Ріяді відбудеться в середу

Високопосадовці України та США зустрінуться в Саудівській Аравії в середу, повідомив кореспондент видання Axios Барак Равід.

"Високопоставлені чиновники США та України зустрінуться в Саудівській Аравії наступної середи, повідомили мені два обізнані джерела. Радник з питань нацбезпеки Вальц і голова штабу Зеленського вчора домовилися про проведення зустрічі", - написав він в Х у четвер.

"Очікується, що американські та українські офіційні особи зустрінуться наступної середи в Саудівській Аравії, щоб обговорити кризу між країнами та можливість припинення вогню у війні з Росією. Це буде перша зустріч на високому рівні між сторонами після публічного протистояння між президентом Трампом і президентом Зеленським в Овальному кабінеті минулої п’ятниці", - написав він в Х у четвер.

Він підтвердив, що з американського боку у зустрічі будуть брати участь державний секретар США Марко Рубіо, посланець президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник Білого дому питань з національної безпеки Майк Волтц. Українську делегацію очолить керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Раніше про зустріч повідомила кореспондентка Fox News Джеки Гайнріх. "У вівторок Рубіо, Віткофф і Волтц вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українцями, зокрема Єрмаком", - написала вона.

Агентство "Інтерфакс-Україна" не має підтвердження чи спростування цієї інформації.

 

 

Теги: #україна #переговори #сша

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