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19:48 06.03.2025

Відправлення миротворців на лінію розмежування України з Росією можливе за згодою сторін, це можуть бути сили ООН - президент Польщі

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Відправлення миротворців на лінію розмежування України з Росією можливе за згодою сторін, це можуть бути сили ООН - президент Польщі

Відправлення миротворчих сил в Україну може бути одним із способів досягнення миру, можливо, це будуть сили ООН, на це можуть погодитися обидві сторони, заявив президент Польщі Анджей Дуда.

"Ми могли б обговорити відправлення миротворців, я вже чув такі пропозиції раніше", - сказав Дуда на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Дуда додав, що такі заходи не є "абсолютно обов'язковими", але, на його думку, може виникнути потреба в розміщенні миротворчих сил і сил оперативного контролю на лінії розмежування "суверенної, незалежної та вільної України" з Росією.

Він припустив, що це можуть бути сили ООН, і висловив думку, що РФ на це погодиться. "Можливо нам будуть необхідні деякі миротворчі моніторингові сили, але я не виключаю, що обидві сторони погодяться на сили ООН. Я вважаю, що Росія погодиться... Росія є членом ООН (...) Я не думаю, що вони (РФ - ІФ-У) будуть проти такого рішення", - сказав Дуда.

Він також зазначив, що оскільки після підписання договору щодо рідкісноземельних металів між Києвом і Вашингтоном Україна стане "стратегічним місцем" для США, в Україні видобуватимуться певні ресурси для США, в Україні будуть збудовані певні виробничі потужності або переробні заводи.

"Це можна буде зробити між Україною і Штатами. Це стане стратегічними інтересами Штатів, і я впевнений, що США захищатимуть свої стратегічні інтереси. Вони не завжди повинні відправляти свої військові сили", - сказав Дуда. За його словами, США можуть забезпечити свої інтереси в інший спосіб.

Теги: #польща #миротворці_оон

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