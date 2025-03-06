Науседа: Литві цікава ідея Макрона щодо розміщення ядерної зброї на території країн-партнерів

Президент Литви Гітанас Науседа вважає «цікавою» ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення ядерного арсеналу на території країн-партнерів для стримання російської агресії.

«Я вважаю, що це дуже цікава ідея, і ми ставимося до цієї пропозиції з великими очікуваннями, тому що, знаєте, ядерна парасолька слугувала б справді дуже серйозним стримуючим фактором для Росії», - сказав він у четвер в Брюсселі журналістам, прибувши на спеціальне засідання Європейської ради.

На його думку, «дуже важливо використати цю можливість, усі можливості для підвищення нашої стійкості, і особливо на східному фланзі, тому що східний фланг наражається на різного роду загрози». «І це моя ідея, щоб більше зосередитися на східному фланзі, тому що ми піддаємося гібридним атакам, піддаємося диверсіям критичної інфраструктури, нелегальній міграції та іншим загрозам. І ви знаєте, що часом не так легко мати спільний кордон з такими агресивними державами, як Білорусь чи Російська Федерація, але ми робимо все можливе, і нам також потрібна допомога наших партнерів», - пояснив Науседа.