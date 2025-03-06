Події

12:26 06.03.2025

У наступні дві доби по всій території України без опадів

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У наступні дві доби по всій території України без опадів

В Україні в п'ятницю, 7 березня, без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі у північно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, в Карпатах та на Закарпатті 0-5° морозу. Вдень 12-17° тепла.

В Києві без опадів, вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 14-16°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 7 березня була зафіксована у 1995 році і склала 16,3°, найнижча вночі – 24,9° нижче нуля в 1964 році.

В суботу, 8 березня, в Україні без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 12-17° тепла.

В Києві без опадів, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 14-16°.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

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