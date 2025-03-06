Кабмін визначив порядок перетину кордону для осіб, зайнятих у стратегічних комунікаціях, медіа, культурній та інформсферах

Кабінет міністрів України визначив порядок перетину кордону для громадян, які відносяться до стратегічних комунікацій, медіа, культурної та інформаційної сфер, повідомляє Державна прикордонна служба.

"У ДПСУ повідомили, що чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть виїхати з України за умови виконання правил перетину держкордону та наявності підтверджених документів", - йдеться у повідомленні відомства в четвер.

Прикордонна служба визначила, що такими документами є: лист Мінкультури або Мінцифри до адміністрації Держприкордонслужби щодо деталей поїздки; запрошення іноземної організації (з перекладом українською); військово-облікового документа з відповідними відмітками ТЦК або військово-облікового документа в електронній формі.

Якщо мета поїздки не підтверджена, у виїзді відмовлять, зазначили в ДПСУ.