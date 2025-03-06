Події

11:04 06.03.2025

Кабмін визначив порядок перетину кордону для осіб, зайнятих у стратегічних комунікаціях, медіа, культурній та інформсферах

1 хв читати
Кабмін визначив порядок перетину кордону для осіб, зайнятих у стратегічних комунікаціях, медіа, культурній та інформсферах

Кабінет міністрів України визначив порядок перетину кордону для громадян, які відносяться до стратегічних комунікацій, медіа, культурної та інформаційної сфер, повідомляє Державна прикордонна служба.

"У ДПСУ повідомили, що чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть виїхати з України за умови виконання правил перетину держкордону та наявності підтверджених документів", - йдеться у повідомленні відомства в четвер.

Прикордонна служба визначила, що такими документами є: лист Мінкультури або Мінцифри до адміністрації Держприкордонслужби щодо деталей поїздки; запрошення іноземної організації (з перекладом українською); військово-облікового документа з відповідними відмітками ТЦК або військово-облікового документа в електронній формі.

Якщо мета поїздки не підтверджена, у виїзді відмовлять, зазначили в ДПСУ.

Теги: #медійники #правила #кордон #митці #перетин

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:15 05.03.2025
Мінкультури не буде видавати листи сприяння перетину кордону для незалежних митців, які не є працевлаштованими чи ФОП

Мінкультури не буде видавати листи сприяння перетину кордону для незалежних митців, які не є працевлаштованими чи ФОП

12:56 05.03.2025
Мінкультури зможе видавати листи сприяння для виїзду за кордон з 7 березня, але заявники мають заново подавати документи за новими правилами

Мінкультури зможе видавати листи сприяння для виїзду за кордон з 7 березня, але заявники мають заново подавати документи за новими правилами

12:44 05.03.2025
Кабмін врегулював питання перетину кордону митцями та медійниками

Кабмін врегулював питання перетину кордону митцями та медійниками

19:49 03.03.2025
Гуманітарний комітет 5 березня розгляне першочергові кроки щодо унормування перетину кордону митцями та медійниками

Гуманітарний комітет 5 березня розгляне першочергові кроки щодо унормування перетину кордону митцями та медійниками

19:31 03.03.2025
Наразі немає потреби законодавчого врегулювання виїзду митців та медійників за кордон, достатньо буде змін в урядову постанову - Юрчишин

Наразі немає потреби законодавчого врегулювання виїзду митців та медійників за кордон, достатньо буде змін в урядову постанову - Юрчишин

17:41 03.03.2025
Запропоновані зміни щодо виїзду за кордон для митців та медійників зменшать ризик порушення правил закордонних поїздок - Мінкультури

Запропоновані зміни щодо виїзду за кордон для митців та медійників зменшать ризик порушення правил закордонних поїздок - Мінкультури

22:17 02.03.2025
Пасажиропотік через кордон напередодні весни виріс на 2,1% – дані Держприкордонслужби

Пасажиропотік через кордон напередодні весни виріс на 2,1% – дані Держприкордонслужби

17:16 28.02.2025
Мінсоцполітики опрацьовує додатковий механізм виїзду за кордон за гуманітарними вантажами

Мінсоцполітики опрацьовує додатковий механізм виїзду за кордон за гуманітарними вантажами

10:04 28.02.2025
Можливість для виїзду за кордон для митців та медійників відновиться одразу після унормування надання листів сприяння - Мінкультури

Можливість для виїзду за кордон для митців та медійників відновиться одразу після унормування надання листів сприяння - Мінкультури

18:31 27.02.2025
Заброньовані медійники можуть перетинати кордон у службове відрядження - речник Держприкордонслужби

Заброньовані медійники можуть перетинати кордон у службове відрядження - речник Держприкордонслужби

ВАЖЛИВЕ

На Одещині понад 10 тис. домогосподарств лишилося без світла після російських обстрілів – Шмигаль

Зеленський про атаку на Кривий Ріг: Не можна робити жодної паузи в тиску на Росію, щоб зупинити цю війну й терор

Вночі збито 68 зі 112 ворожих БпЛА, 43 – локаційно втрачено

Кількість загиблих внаслідок влучання ракети в Кривому Розі зросла до чотирьох

Один цивільний загинув та двоє постраждали внаслідок ворожої повітряної атаки в Харківській області

ОСТАННЄ

УЧХ працював на місцях ліквідації наслідків атаки РФ у Харкові та Кривому Розі

Жумаділов очолив АОЗ, т.в.о. гендиректора в ДОТ став Созанський

Компанія DIM запустила власну офіційну агенцію нерухомості

Літак Зеленського прибув до Бельгії

Внаслідок прицільного влучання дронів у Сумах згорів термінал "Нової пошти" з посилками, загинув співробітник

Це проксі-війна між США та РФ, яка зайшла в глухий кут, – Рубіо

УЧХ нагадує про розпізнавальні знаки для позначення захищених об’єктів під час війни за МГП

РФ пошкодила п'ятий енергооб'єкт ДТЕК в Одеській області за останні два тижні

На Одещині понад 10 тис. домогосподарств лишилося без світла після російських обстрілів – Шмигаль

В ДТП у Львівській області за участі маршрутки одна особа загинула і 16 травмовані

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА