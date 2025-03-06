РФ пошкодила п'ятий енергооб'єкт ДТЕК в Одеській області за останні два тижні

Росія продовжує енергетичний терор Одеської області: внаслідок атаки пошкоджено вже пʼятий енергообʼєкт енергохолдингу "ДТЕК" за останні два тижні.

"Енергетики безперервно працюють, щоб в першу чергу забезпечити світлом обʼєкти критичної інфраструктури та домівки там, де це технічно можливо зробити", - повідомили в ДТЕК у четвер.

Як зазначили в ДТЕК, пошкодження складні, на їх усунення потрібен час.

Як повідомлялося, увечері вівторка, 4 березня, РФ атакувала ще один енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області, що стало четвертим за два тижні ударом по енергосистемі регіону.

Частина Одеси 5 березня залишилась без електроенергії, води та опалення внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА.