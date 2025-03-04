РФ пошкодила енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області

РФ продовжує енергетичний терор Одеської області, вкотре атакувавши енергетичний об'єкт у регіоні.

"3 березня пошкоджено енергетичний обʼєкт ДТЕК", - повідомив енергохолдинг у вівторок.

В компанії зазначили, що станом на ранок 4 березня енергетики заживили обʼєкти критичної інфраструктури та повернули світло 7 тис. родин.

Як повідомлялося з посиланням на главу ОВА Олега Кіпера, в Одесі 3 березня ввечері внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено енергетичну інфраструктуру, в частині міста застосовано аварійні відключення електроенергії.

За його словами, комунальні служби розпочали роботу з запуску генераторів для роботи критичної інфраструктури, в тому числі котелень. Розгортаються додаткові пункти незламності (425 вже працюють).