В ДТП у Львівській області за участі маршрутки одна особа загинула і 16 травмовані

Одна людина загинула та 16 травмувалися, в тому числі четверо дітей, внаслідок зіткнення автобуса та вантажівки на Львівщині, повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Як вказано у повідомленні, ДТП сталася 5 березня, близько 18.00, на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Заклад Стрийського району. Відбулося зіткнення автобуса Еталон, яким керував 62-річний мешканець Стрийського району, та вантажівки DAF під керуванням 54-річного жителя Херсона.

“Від отриманих внаслідок ДТП травм водій автобуса загинув на місці події. Водій вантажівки та 15 пасажирів автобуса: дівчатка віком 1, 7, 10, і 17 років, десять жінок віком від 19 до 64 років, а також 37-річний чоловік – усі жителі Стрийського району – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів”, – вказано у повідомленні поліції Львівщини.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.