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20:53 05.03.2025

Питання перетину кордону необхідно повернути в правове русло

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Питання перетину кордону необхідно повернути в правове русло

Питання перетину кордону під час війни необхідно повернути в правове русло і ухвалити відповідні зміни до законодавства, вважає народний депутат Володимир В'ятрович (фракція “Європейська солідарність”).

«Необхідно повернути питання перетину кордону в правове… русло і ухвалити, все-таки, зміни до ст. 6 (Підстави для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян України за кордон - ІФ-У) закону “Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України”… Ми маємо, як народні депутати, взятися за це», - заявив В'ятрович на засіданні парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики у середу.

На думку народного депутата, зміни мають передбачати безперешкодний перетин кордону особам, які не підлягають мобілізації, в тому числі народним депутатам та іншим категоріям, виїзд яких зараз всупереч Конституції і законам обмежується.

За його словами, зміни до закону також мають включати норму про вільний перетин кордону в обидва боки певними категоріями людей з дотриманням законодавства про мобілізацію.

“Перш за все, мова йде про українських студентів віком до 24 років, які навчаються і проживають за кордоном”, - сказав він.

«Зміни в цьому законі мали би, на мою думку, передбачати обов'язок уряду встановити правила надання індивідуальних дозволів на виїзд громадян у визначених випадках чи визначених категорій”, - підсумував В'ятрович.

 

Теги: #рада #законодавство

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