Події

19:19 05.03.2025

Зеленський повідомив про підготовку домовленостей для збільшення українського виробництва зброї

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Зеленський повідомив про підготовку домовленостей для збільшення українського виробництва зброї

Україна готує домовленості, щоб збільшити своє виробництво зброї, передусім дронів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Внутрішнє виробництво - це незмінний пріоритет. Ми готуємо домовленості, щоб збільшити наше, українське виробництво зброї. І це передусім дрони для нашого фронту", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доклав щодо ситуації на фронті та Курській операції.

"Бригади забезпечені всім необхідним. Я дякую нашим воїнам, стійкість армії - це впевненість усього народу, і звісно це впевненість нашої дипломатії", - зазначив Зеленський.

 

Теги: #звернення #зеленський

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