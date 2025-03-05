Зеленський повідомив про підготовку домовленостей для збільшення українського виробництва зброї

Україна готує домовленості, щоб збільшити своє виробництво зброї, передусім дронів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Внутрішнє виробництво - це незмінний пріоритет. Ми готуємо домовленості, щоб збільшити наше, українське виробництво зброї. І це передусім дрони для нашого фронту", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доклав щодо ситуації на фронті та Курській операції.

"Бригади забезпечені всім необхідним. Я дякую нашим воїнам, стійкість армії - це впевненість усього народу, і звісно це впевненість нашої дипломатії", - зазначив Зеленський.