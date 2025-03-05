Жителька Херсону дістала поранень внаслідок російського обстрілу – Офіс генпрокурора

Внаслідок ворожих атак поранено жительку Херсону, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Жінка 70-ти років дістала травм близько 13:30 у Херсоні внаслідок скиду ВОГ. Її стан також потребував госпіталізації", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в середу.

Протягом дня пошкоджено приватні та адміністративні будівлі, господарчі споруди, автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Прокурори разом зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини, скоєні військовослужбовцями ЗС РФ.