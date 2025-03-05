Події

17:08 05.03.2025

Міністри оборони України та Польщі проведуть зустріч в Варшаві у четвер

1 хв читати
Міністри оборони України та Польщі проведуть зустріч в Варшаві у четвер

У Варшаві 6 березня відбудеться зустріч міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша з міністром оборони України Рустемом Умєровим, повідомили в польському Міноборони.

Зазначається, що робоча зустріч міністрів буде присвячена обговоренню “поточної безпекової ситуації в контексті останніх подій у світі та продовженню співпраці у сфері оборони”. Під час зустрічі міністри також обговорять можливості посилення польсько-української співпраці у сфері оборони.

“Метою переговорів є зміцнення стратегічного партнерства та забезпечення стабільності перед обличчям нових геополітичних викликів”, - сказано в повідомленні.

Теги: #умєров #косіняк_камиш #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:48 05.03.2025
В медичній інформсистемі ЗСУ запущений електронний кабінет ВЛК – Умєров

В медичній інформсистемі ЗСУ запущений електронний кабінет ВЛК – Умєров

18:17 02.03.2025
Рустем Умєров зустрівся в Лондоні з держсекретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі

Рустем Умєров зустрівся в Лондоні з держсекретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі

17:07 01.03.2025
Зустріч Зеленського зі Стармером запланована на 19:00

Зустріч Зеленського зі Стармером запланована на 19:00

14:04 01.03.2025
Зеленський та Стармер проведуть зустріч у суботу – ЗМІ

Зеленський та Стармер проведуть зустріч у суботу – ЗМІ

20:08 28.02.2025
Зеленський обговорив з керівниками релігійних асоціацій США злочини РФ проти українських дітей та релігійних свобод – глава ОП

Зеленський обговорив з керівниками релігійних асоціацій США злочини РФ проти українських дітей та релігійних свобод – глава ОП

11:26 28.02.2025
Стармер 2 березня проведе в Лондоні зустріч європейських лідерів і Зеленського, щоб обговорити гарантії Україні

Стармер 2 березня проведе в Лондоні зустріч європейських лідерів і Зеленського, щоб обговорити гарантії Україні

13:50 27.02.2025
Фон дер Ляєн візьме участь у неформальній зустрічі щодо України, яку скликав Стармер

Фон дер Ляєн візьме участь у неформальній зустрічі щодо України, яку скликав Стармер

12:14 27.02.2025
Рада підтримала доручення комітету з нацбезпеки провести засідання за присутності Умєрова

Рада підтримала доручення комітету з нацбезпеки провести засідання за присутності Умєрова

21:14 25.02.2025
Зеленський зустрівся з парламентарями з глобальної мережі парламентської підтримки України

Зеленський зустрівся з парламентарями з глобальної мережі парламентської підтримки України

20:28 25.02.2025
Президент Європейської ради зустрівся з прем'єром Угорщини

Президент Європейської ради зустрівся з прем'єром Угорщини

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував прем'єру Словенії підготовку плану кроків до миру в Україні найближчими тижнями

США можуть відновити допомогу Україні, якщо будуть вжиті заходи для зміцнення довіри – Волц

Зеленський і Шольц обговорили бачення майбутньої архітектури безпеки

Лідери ЄС можуть обговорити призначення спецпредставника на переговори про мир в Україні

Мінкультури не буде видавати листи сприяння перетину кордону для незалежних митців, які не є працевлаштованими чи ФОП

ОСТАННЄ

Міносвіти презентувало нове положення про олімпіадний та турнірний рух

Київ офіційно подав заявку на отримання статусу Міста музики ЮНЕСКО

Директор ЦРУ підтвердив зупинку надання зброї та розвідданних Україні, але чекає її відновлення - ЗМІ

Премʼєр Португалії провів розмову із Зеленським напередодні засідання Європейської ради

Харківянин видурював гроші у сімей українських полонених за "допомогу із обміном" - СБУ

Канада готова виграти торгівельну війну з Трампом, вважає прем'єр провінції Онтаріо

Зеленський анонсував прем'єру Словенії підготовку плану кроків до миру в Україні найближчими тижнями

Україна відчуває брак у дипломатичному ресурсі, відзначають політики та експерти

Сам факт утримання ворогом цивільних українців вже є масовим воєнним злочином - Юсов

Прем'єр Нідерландів обговорив із Зеленським інвестиційний пакет на €700 млн в БпЛА

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА