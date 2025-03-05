Міністри оборони України та Польщі проведуть зустріч в Варшаві у четвер

У Варшаві 6 березня відбудеться зустріч міністра національної оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша з міністром оборони України Рустемом Умєровим, повідомили в польському Міноборони.

Зазначається, що робоча зустріч міністрів буде присвячена обговоренню “поточної безпекової ситуації в контексті останніх подій у світі та продовженню співпраці у сфері оборони”. Під час зустрічі міністри також обговорять можливості посилення польсько-української співпраці у сфері оборони.

“Метою переговорів є зміцнення стратегічного партнерства та забезпечення стабільності перед обличчям нових геополітичних викликів”, - сказано в повідомленні.