Події

16:48 05.03.2025

Премʼєр Португалії провів розмову із Зеленським напередодні засідання Європейської ради

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Премʼєр Португалії провів розмову із Зеленським напередодні засідання Європейської ради
Фото: https://x.com/lmontenegropm/status/1897284588948607255?s=46

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру повідомив про розмову із президентом України Володимиром Зеленським напередодні засідання Європейської Ради.

"Сьогодні вранці розмовляв із президентом Володимиром Зеленським. Нинішній момент вимагає тісної координації позицій. Напередодні засідання Європейської ради я підтвердив непохитну підтримку Португалією України на шляху до справедливого та тривалого миру", - написав премʼєр у соцмережі Х.

Як повідомлялося, Європейська Рада 6 березня збереться на спеціальне засідання.

Теги: #португалія #зеленський

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