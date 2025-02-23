Події

19:19 23.02.2025

Європейська Рада збереться на спеціальне засідання 6 березня

1 хв читати
Європейська Рада збереться на спеціальне засідання 6 березня
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що скликає спеціальне засідання Європейської Ради 6 березня, про що повідомив на платформі X.

"Ми переживаємо визначальний момент для України та європейської безпеки. Під час моїх консультацій з європейськими лідерами я почув спільне прагнення відповісти на ці виклики на рівні ЄС: зміцнити європейську оборону та зробити рішучий внесок у мир на нашому континенті та довгострокову безпеку України", - написав Кошта.

Голова ЄР запевнив що працюватиме з Урсулою фон дер Ляєн та всіма державами-членами, щоб підготувати прийняття рішень 6 березня.

Як повідомлялося, Зеленський запропонував "за тиждень-два обговорити формат гарантій безпеки в одній із столиць Європи".

Теги: #спецзасідання #рада #європа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:28 25.02.2025
Президент Європейської ради зустрівся з прем'єром Угорщини

Президент Європейської ради зустрівся з прем'єром Угорщини

19:45 25.02.2025
Рада розпочала розгляд законопроєкту щодо утворення київських міських окружного адмін- та апеляційного адмінсудів

Рада розпочала розгляд законопроєкту щодо утворення київських міських окружного адмін- та апеляційного адмінсудів

19:34 25.02.2025
Ландсбергіс: Україна має бути готовою розробити з Європою власну угоду щодо миру, і бути готовими відкинути угоду Трампа, якщо та буде погана

Ландсбергіс: Україна має бути готовою розробити з Європою власну угоду щодо миру, і бути готовими відкинути угоду Трампа, якщо та буде погана

19:31 25.02.2025
Парламент ратифікував Конвенцію PЄ про правопорушення, пов'язані з культурними цінностями

Парламент ратифікував Конвенцію PЄ про правопорушення, пов'язані з культурними цінностями

13:39 25.02.2025
Рада не підтримала пропозицію викликати Свириденко для пояснення ситуації з угодою щодо рідкісноземельних металів

Рада не підтримала пропозицію викликати Свириденко для пояснення ситуації з угодою щодо рідкісноземельних металів

11:32 25.02.2025
Вибори президента України відбудуться після закінчення війни - заява Ради

Вибори президента України відбудуться після закінчення війни - заява Ради

11:20 25.02.2025
Рада достроково припинила повноваження нардепа Кормишкіної

Рада достроково припинила повноваження нардепа Кормишкіної

21:58 24.02.2025
Раді знову пропонують прийняти заяву про підтримку демократії, яку можуть розглянути на засіданні у вівторок

Раді знову пропонують прийняти заяву про підтримку демократії, яку можуть розглянути на засіданні у вівторок

21:45 24.02.2025
Сибіга: У санкційній політиці настав час переходити від заморожування до конфіскації

Сибіга: У санкційній політиці настав час переходити від заморожування до конфіскації

21:03 24.02.2025
Україна очікує отримати внутрішній ринок для роумінгу в Європі в найближчі місяці - Федоров

Україна очікує отримати внутрішній ринок для роумінгу в Європі в найближчі місяці - Федоров

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Обмеження е/е для промспоживачів у середу заплановано всього на три вечірні години доби – "Укренерго"

Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня – Шмигаль

У Краматорську 14 поранених внаслідок російської атаки, з них 4 дітей - Нацполіція

Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

Повітряні сили ЗСУ: минулої ночі збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БпЛА

ОСТАННЄ

Шмигаль: Словаччина підтримує вступ України в ЄС, напруженість з Угорщиною буде вирішена на нашому шляху до європейського членства

Через удар ворожого дрона по селу на Харківщині поранено мирного мешканця

Польща переобладнає цивільні аеропорти під військові завдання

Макрон провів розмову зі Стармером і Зеленським

В ОП обговорили посилення підтримки України в країнах Африки з керівниками дипмісій

У Краматорську вже 16 поранених внаслідок атаки окупантів, серед них – діти

Жовква зустрівся з заступником генсека НАТО: членство в Альянсі залишається на порядку денному

Президент Латвії заявив про плани збільшення видатків на оборону до 5% ВВП

До програми підготовки українських військових INTERFLEX приєдналась Албанія

На ЧАЕС продовжуються роботи з гасіння осередків тління та часткового розкривання конструкцій конфайнменту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА