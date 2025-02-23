Європейська Рада збереться на спеціальне засідання 6 березня

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Голова Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що скликає спеціальне засідання Європейської Ради 6 березня, про що повідомив на платформі X.

"Ми переживаємо визначальний момент для України та європейської безпеки. Під час моїх консультацій з європейськими лідерами я почув спільне прагнення відповісти на ці виклики на рівні ЄС: зміцнити європейську оборону та зробити рішучий внесок у мир на нашому континенті та довгострокову безпеку України", - написав Кошта.

Голова ЄР запевнив що працюватиме з Урсулою фон дер Ляєн та всіма державами-членами, щоб підготувати прийняття рішень 6 березня.

Як повідомлялося, Зеленський запропонував "за тиждень-два обговорити формат гарантій безпеки в одній із столиць Європи".