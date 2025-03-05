Події

13:50 05.03.2025

В Покровську залишається 3 тис. жителів, люди евакуюються

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Три тисячі жителів лишається в місті Покровськ Донецької області і 1,3 тис у місті Родинське Покровської громади, їх евакуація триває, повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області Сергій Добряк.

"Якщо брати станом на сьогодні, то у нас в місті Покровську залишається трохи більше 3 тисяч людей. На території громади залишається трохи більше 5 тисяч людей, в місті Родинському 1 тис 328 людей. І ми бачимо, що на евакуавтобусі кожний день потихеньку люди їдуть", - сказав Добряк у відеозверненні, опублікованому в телеграм-каналі міськадміністрації.

 

Теги: #покровськ #населення

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