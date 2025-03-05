Події

13:44 05.03.2025

У французькому уряді не виключають візит Макрона до Вашингтона разом із Зеленським і Стармером

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У французькому уряді не виключають візит Макрона до Вашингтона разом із Зеленським і Стармером
Фото: Фото АР

Існує можливість, що президент Франції Еммануель Макрон поїде до США разом із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, заявила речниця французького уряду Софі Пріма (Sophie Primas).

“Існує ймовірність того, що президент Макрон може повернутися до Вашингтону з президентом Зеленським та його британським колегою”, - сказала вона на брифінгу в середу в Парижі.

Водночас вона нагадала, що о 20:00 президент Франції виступить зі зверненням до французького народу.

Як повідомлялось, видання Daily Mail, посилаючись на дипломатичні джерела, повідомило, що Стармер і Макрон "готові поїхати до Вашингтона з президентом Зеленським вже наступного тижня, щоб виступити одним фронтом стосовно плану пана Трампа".

Теги: #стармер #макрон #зеленський #сша

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