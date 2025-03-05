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13:15 05.03.2025

Мінкультури не буде видавати листи сприяння перетину кордону для незалежних митців, які не є працевлаштованими чи ФОП

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Мінкультури не буде видавати листи сприяння перетину кордону для незалежних митців, які не є працевлаштованими чи ФОП

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України не буде видавати листи сприяння перетину кордону для незалежних митців, які не є працевлаштованими чи самозайнятили особами у вигляді фізичної особи-підприємцями (ФОП).

"Те, що існувало раніше, не зовсім внормований процес, точніше, абсолютно невнормований, дозволяло нам випускати за кордон незалежних митців, які не є працевлаштованими ні в закладі культури, ні в критичному підприємстві, не є самозайнятою особою у вигляді ФОПа. Станом на зараз було консолідоване рішення уряду, що, на жаль, ми не зможемо це контролювати. Тому зараз митці, які не мають працевлаштування і не є самозайнятими особами, залишаються поза цією постановою", - сказала перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Вона додала, що якщо такі особи будуть внесені в план роботи Мінкультури щодо представлення тих чи інших заходів за кордоном, то вони зможуть виїздити, але шлях до цього буде ще довший, бо буде необхідно внести цей захід в план і затвердити наказом.

"Це консолідована позиція уряду, що не зможемо ми зараз унормувати і перевірити митця, який просто існує поза межами правового поля держави, просто як незалежна людина. Хоча ми розуміємо, щ таких людей багато, які є письменниками і художниками", - додала вона.

Як повідомлялося, 4 березня Кабінет міністрів врегулював питання перетину кордону військовозобов’язаними митців та працівників медіа. Зокрема, унормовано, що подача документів до Мінкультури мінімум за 15  днів до виїзду, а максимальний строк перебування за кордоном становить не більше 60 календарних днів з дня перетину кордону. Серед важливих нововведень також те, що для юридичних осіб буде важливо мати статус критичності, а фізичні особи-підприємці зможуть подаватися на виїзд, якщо вони три роки, на момент подачі заявки, були зареєстровані і провадили діяльність.

У кінці лютого, Мінкультури заявило, що з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання питання призупиняє видачу листів сприяння до Держприкордослужби щодо виїзду військовозобов'язаних митців та медійників за кордон.

Теги: #листи #працевлаштування #митці #мінкультури

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